Alle fracties praten mee over nieuwe burgemeester van Apeldoorn

Donderdag wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering in het Stadhuis de vertrouwenscommissie benoemd. Het is de bedoeling dat ook een wethouder plaatsneemt in de commissie. Hij krijgt de rol van adviseur. Een van de raadsleden wordt voorzitter. Wie dat wordt bepaalt de commissie tijdens haar eerste bijeenkomst. Op alles wat er in de commissie wordt besproken rust volstrekte geheimhoudingsplicht. De regelgeving schrijft voor dat ook de raadsgriffier adviseur van de vertrouwenscommissie is. Hij is tegelijk secretaris.