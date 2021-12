Alle GGD-handjes nodig voor boosterprik: priklocatie in Apeldoorn-Zuid sluit al na een dag

De nieuwe priklocatie in Apeldoorn Zuid is net een dag open geweest. De GGD heeft alle mensen die kunnen vaccineren nodig voor de versnelde boostercampagne zoals die vandaag ook aangekondigd is door minister Hugo de Jonge in de persconferentie.

De prikpost aan de Casper Fagelstraat was in navolging van de popup-locatie in buurthuis Maasstraat permanent opgezet. Deze dinsdag is de vaccinatiestraat pas voor het eerst open gegaan. En vanmiddag dus onverwacht al weer gesloten. Het aantal gevaccineerden blijft in Apeldoorn Zuid duidelijk achter ten opzichte van andere wijken in de stad.

Burgemeester Ton Heerts wil er alles aan doen om het percentage gevaccineerden in de wijk omhoog te brengen. In Apeldoorn is 82 procent van de inwoners van 12 jaar en ouder ingeent tegen corona. Maar per wijk zijn de verschillen enorm. Zo'n 30.000 mensen kunnen zich nog laten inenten, maar hebben die mogelijkheid nog niet gepakt.

Voorlichting met een tolk

Daarbij is bekend dat in Uddel bijvoorbeeld het percentage rond de 50 procent ligt. Een groot ander deel van de niet-gevaccineerde mensen woont in Zuid. Daarom is de GGD ook een campagne gestart waarbij bijvoorbeeld voorlichting met een tolk gegeven wordt.

Maar de inrichting aan de Casper Fagelstraat is dus zoals het er nu laat uitzien voor 1 dag geweest. De boostercampagne moet versneld worden. ,,De muur van immuniteit die we hebben opgebouwd lijkt onvoldoende bestand tegen omicron. Maar we zien dat de variant zich wel wat aantrekt van de derde prik,” zegt De Jonge, die zich baseert op onderzoek in Groot-Brittannië.

Dus is het zaak zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk de derde prik te geven. Het meest effectief is om de mensen die kunnen vaccineren op grote locaties in te zetten, waar aan de lopende band doorgewerkt kan worden.

Te weinig effectief

Dat was op de Casper Fagelstraat zeer zeker niet het geval. Daar werden mensen gestimuleerd binnen te lopen zonder afspraak, maar is de kans dus veel groter dat de GGD-medewerkers uren achter elkaar weinig te doen hebben.

Op social media reageren sommige mensen wel narrig. De grote test- en prik-locatie van Apeldoorn is in Zuidbroek, aan compleet de andere kant van de stad. Dat is voor heel veel Apeldoorners een heel eind weg, zeker als ze op de fiets moeten.

,,We zetten alle zeilen bij om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen hun booster te geven,” aldus Jacqueline Baardman, directeur publieke gezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland. ,,Dit betekent dat we onze capaciteit zoveel mogelijk moeten inzetten op grote locaties en we daarom onze tijdelijke locatie in Apeldoorn eerder moeten sluiten dan we voorzien hadden. We hopen zo snel mogelijk het maatwerk vaccineren weer op te pakken.”

