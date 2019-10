Alle opties open na fiasco rond Marktplein Apeldoorn

Opening permanent asielzoe­kers­cen­trum Apeldoorn jaar vertraagd door vrees voor overlast

10 oktober Het permanente asielzoekerscentrum dat in Apeldoorn aan de Deventerstraat moet komen, krijgt opnieuw een latere openingsdatum. In plaats van 2020, is de ingebruikname nu verwacht in het eerste kwartaal van 2021. Dat komt door juridische procedures die tegenstanders begonnen. Het gevolg is dat de tijdelijke opvang, aan de Christiaan Geurtsweg, een jaar langer open blijft.