Alle rijstroken open op A1 bij Apeldoorn

Nieuwe vorm van 'pacht' bij woning Zuidbroek

13:50 In de Apeldoornse wijk Zuidbroek zijn vanaf nu woningen te koop via een Duokoop-constructie. Daarbij neemt de koper (nog) niet de grond af, maar betaalt daar een vorm van erfpacht voor. Daardoor is de koopprijs van de woning lager. Later kan de grond alsnog worden verkregen.