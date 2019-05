Alleen het bier vloeit minder rijkelijk tijdens Bevrijdingsfestival Apeldoorn

Hij concludeerde toen zelfs dat het Bevrijdingsfestival Apeldoorn gestaag door blijft groeien. ,,We hebben sowieso meer bezoekers dan vorig jaar. Toen zaten we op de tienduizend. Daar zijn we vanmiddag al overheen gegaan. Als het een beetje meezit halen we de vijftienduizend’’, vertelde Van der Valk, terwijl hij zich rond 21.00 uur opmaakte voor de apotheose van het evenement.