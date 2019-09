Alleen roetveegpieten bij landelijke intocht Sinterklaas in Apeldoorn

De NTR heeft in 2014 de roetveegpiet geïntroduceerd en het aantal volledig zwart geschminkte pieten geleidelijk afgebouwd.

De landelijke intocht van Sinterklaas is op zaterdag 16 november. Ook in Het Sinterklaasjournaal, in de week voorafgaand aan de intocht, zullen uitsluitend roetveegpieten te zien zijn die niet volledig zwart geschminkt zijn.

Norm

De NTR heeft, na het losbarsten van de zwartepietdiscussie, de afgelopen jaren gekozen voor het geleidelijk loslaten van de klassieke Zwarte Piet. Nadat onder meer gekleurde pieten voorbij kwamen is vorig jaar de roetveegpiet als norm gezet. Bij de intocht toen, in Zaanstad, was er nog wel duidelijk verschil in de hoeveelheid roet op het gezicht. Daardoor waren er ook nog steeds pieten met een volledig donker gezicht te zien. Dit jaar zal dat laatste dus niet meer het geval zijn.

Maillots

Verder zijn het wel ‘roetveegpieten in alle gradaties’, licht NTR-woordvoerder René Takken toe. ,,Dit is de lijn die we al eerder communiceerden: De pieten hebben roet op hun gezicht omdat ze door de schoorsteen gaan. Al naar gelang een piet vaker door de schoorsteen is gegaan, heeft hij of zij meer roet op het gezicht.’’ Verder zijn er in het uiterlijk geen veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren. ,,De handschoenen en maillots van de pieten zijn niet zwart, maar afgestemd op de kleurstelling van het pietenpak. Het haarwerk is niet uniform maar divers, het varieert van lang, krullend, steil tot kort. De pieten dragen ook geen gouden oorringen.’’

De term ‘zwarte piet’ gebruikt de NTR zelf overigens al een paar jaar niet meer.

Discussie

Toen in mei bekend werd dat de tv-intocht dit jaar in Apeldoorn zal zijn, hield waarnemend burgemeester Petra van Wingerden nog in het midden wat het uiterlijk van de pieten zou zijn. Maar alleen al haar poging om ze zo neutraal mogelijk als ‘helpers’ aan te duiden, leidde op sociale media al tot een discussie op zich.

