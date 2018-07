Alleen tegels of gras in je tuin? 'Dan ben je bang voor het onbekende'

Huisartsen­post Apeldoorn probeert 'onnodige' druk terug te dringen

28 juli De regionale huisartsenpost Apeldoorn maakt zich zorgen over de toenemende druk op die voorziening. De post zoekt daarom, ook in landelijk verband, naar manieren om de dienstverlening anders te organiseren. Maar veel winst is al te behalen als mensen minder vaak aankloppen zonder dat er urgentie is.