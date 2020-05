Allereerste ‘Apeldoorn voor Apeldoorn’ is direct een succes

De allereerste ‘Apeldoorn voor Apeldoorn’ is een succes. Om lokale bedrijven te steunen, komen er deze zaterdagmiddag zo'n honderd mensen naar het Zwitsalterrein. Dat is een bijzonder gezicht.

Eén van de hallen op het complex aan de Vlijtseweg is namelijk omgetoverd tot een drive thru. Bij binnenkomst wordt de kofferbak van je auto voor je geopend en vervolgens rij je tussen twee rijen met in totaal twintig kramen door. Je stopt bij de bedrijven waar je je spullen besteld hebt, die worden er voor je ingezet en klaar is Kees.

Tijdsloten

Hoewel je voor de ingang vaak wel even moet wachten, is er geen sprake van onwenselijke drukte. Om filevorming te voorkomen zijn er tijdsloten. ,,Ieder halfuur mogen er vijftien auto's naar binnen", zegt Roger de Frankrijker namens de organisatie. Hij is tevreden over de opkomst. ,,In totaal zijn er 200 bestellingen gedaan. Omdat sommige mensen meerdere bestellingen hebben gedaan, komt dat neer op zo'n honderd auto's.”

Het initiatief is voortgekomen uit een drive thru die brouwerij de Veluwse Schavuyt twee weken geleden begon, op hetzelfde terrein. Bij ‘Apeldoorn voor Apeldoorn’ konden er vooral producten uit de categorie eten en drinken besteld worden, maar bijvoorbeeld ook bloemen of een waardebon van een pedicure.

Nog twee keer?

Als het aan De Frankrijker ligt, blijft het niet bij deze ene keer. ,,Er zijn zat ondernemers die zich ook hebben aangemeld, maar waar nu geen plek voor was. Ik ga er vanuit dat we het hierna nog twee keer kunnen doen. Als het goed is, is het dan niet meer nodig omdat alles weer open mag.”

Bovendien is daar ook toestemming van de gemeente voor nodig. ,,Als het goed gaat, mag het vaker. Maar we worden streng in de gaten gehouden.” Wat heet! Burgemeester Ton Heerts is één van de mensen die vandaag een pakketje op komen halen.

Voor het project is de site www.apeldoornvoorapeldoorn.nl opgezet.

Voor de ingang van de hal staat een bescheiden file. © Maarten Sprangh