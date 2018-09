Alles gaat in Apeldoorn draaien om gezondheid

Voorst blijft zich verzetten tegen nieuwe schermen langs spoorlijn in Twello

5 september Als er twaalf nieuwe geluidsschermen langs de spoorlijn in Twello komen, heeft dit een zeer negatief effect op de stedenbouwkundige samenhang en die is essentieel voor de leefbaarheid in het dorp. Dit stelt het Voorster college in een brief aan Ingenieursbureau Movares Nederland, dat voor ProRail de mogelijkheden voor geluidswerende maatregelen langs spoortrajecten onderzoekt.