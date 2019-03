Hij is 78 jaar, maar hij rust nog niet op zijn lauweren. Apeldoorner Wout Kruidenier voert zelf als bestuurslid van de Stichting Oude Gelderse Kerken onderhandelingen met kerkbesturen in Gelderland over overname van het beheer. Onlangs nog rondden hij en zijn medebestuursleden in Lochem hiervoor de onderhandelingen met het kerkbestuur van de Grote Kerk succesvol af. ,,Begin april nemen we de kerk over. Ik ga met dit werk door zolang mijn gezondheid het toelaat. Alles voor behoud van religieus erfgoed en de erediensten in de prachtige kerken. Religieuzen hebben prachtige gebouwen neergezet om het geloof te belijden. Dat moet aan ons nageslacht worden doorgegeven.’’