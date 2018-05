Als broekie wilde Waylon al naar de top

videoWillem Bijkerk uit Apeldoorn staat vanavond in de finale van het Songfestival. In zijn geboorteplaats herinneren ze Waylon als een man met een missie. ,,Hij wilde er toen al alles aan doen om muzikaal door te breken.”

Ze ziet hem nog zo binnenlopen, met zijn gitaar in de hand. Een lieve jongen met opvallende ogen. Diana Vredenberg uit Apeldoorn gaf ruim 20 jaar geleden zangles aan Willem Bijkerk. Waylon dus. ,,Hij was 14 jaar oud, maar trad al op met de regelmaat klok, had zelfs een eigen cd”, zegt ze. ,,Vooral countrymuziek. Zijn ouders hadden hem bij mij aangemeld. Ze maakten zich zorgen, omdat hij de baard in de keel kreeg. Of zijn stem het wel zou houden.”

Staat Waylon nu bekend als een ‘bad boy’, toen Vredenberg zijn stembanden trainde, was Willem vooral heel erg lief. ,,Niet bescheiden, hoor. Maar lief. Met lange haren en opvallende ogen. Hij absorbeerde alles wat ik hem uitlegde. Ik wist al na een paar seconden: deze jongen is een talent. Hoe snel hij dingen oppakte, hoe eenvoudig het zingen soms voor hem leek. Heel erg muzikaal en gedreven. Hij schreef destijds al zijn eigen liedjes.”

Met country maakte de Apeldoorner als tiener in de regio furore. Zijn vader maakte hem warm voor dat genre. Bijkerk trad vanaf een jaar of 7 op bij lokale talentenjachten in het Oosten en op festivals. In 2001 vroeg de legendarische countryzanger Waylon Jennings hem prompt bij verschillende optredens mee te doen. Later vernoemde Willem Bijkerk zich naar zijn held, die overleed in 2002. De drive om het te maken in de muziek zag ook zijn muzieklerares Vredenberg telkens terug. ,, Hij wilde er toen al alles aan doen om muzikaal door te breken.”

Een jaar bleef Waylon oefenen bij Vredenberg. ,,Daarna heb ik nooit meer contact gehad. Ik hoorde via via dat hij meegedaan zou hebben aan Holland's Got Talent. Ik ben toen die beelden terug gaan zoeken. Heb het plaatje op zijn cd, die ik ooit gekregen heb, er bij gepakt om bevestigd te krijgen of hij het echt was. Want hij was natuurlijk flink veranderd door de jaren heen.”

Waylon werd geboren aan de Arbeidstraat in Apeldoorn. In een interview met deze krant gaf de vader van Waylon, Willy Bijkerk, eerder aan al zes jaar geen contact met zijn zoon te hebben. Desondanks volgt hij het Songfestival op de voet, zo laat hij in een korte reactie weten.

Boezemvriend Stefan Siwabessy maakte de opmars van Waylon mee. ,,Er is in tien jaar tijd veel gebeurd’’, zegt Siwabessy, die met Waylon in de Gelderse coverband Millstreet zat. Hij is de muzikale vertrouweling van Waylon geworden en de bandleider van de geboren Apeldoorner.

Volledig scherm Waylon speelt 'Outlaw In 'Em' in Lissabon, tijdens de halve finale van het Songfestival. (AP Photo/Armando Franca) © AP Siwabessy kwam auditie doen voor Millstreet, toen hij Waylon voor het eerst ontmoette. ,,Ik kende hem niet, maar wat deed hij in hemelsnaam in de coverscene? Dat dacht ik wel. Gasten zoals hij kom je zelden tegen.’’ Hij wees Bijkerk op zijn talent, dat er na alle rampspoed nog was. ,,Way vertelde dat hij er al een lange weg op had zitten. Als country-jongen.’’

Bijkerk keerde kort daarvoor, na een mislukt avontuur in de Verenigde Staten, terug naar Nederland en belandde in de put. Hij greep naar drank en drugs, werd veel te zwaar. Het spelen in de coverband gaf hem weer structuur. In de band Millstreet werden Bijkerk en Siwabessy uiteindelijk bloedbroeders. Ze speelden de discotheken in Oost- en Noord-Nederland plat. Het was een andere Waylon dan we nu kennen. Zwaarder en zonder gitaar om zijn nek. Meer een popartiest.

,,We deden zo’n 150 tot 200 optredens per jaar. Van bruiloften en braderieën tot grote feesttenten met een capaciteit van 8000 man’’, zegt Siwabessy. Waylon groeide als entertainer. Hij nam deel aan Holland’s Got Talent (2008), verdiende na die zangwedstrijd een album-release bij Motown. En zo worstelde de Apeldoorner zich uit het covercircuit en maakte hij jacht op het artiestendom dat hij als kind al zo graag wilde. Eigen nummers, met soul en country-feel. En een immens podium. Zoals vanavond.

Docente Vredenberg gaat zeker kijken. ,,Ik ben trots op hem, kijk het Songfestival als supporter. Hij is heel goed. En echt, hij heeft het allemaal zelf gedaan. Keihard gewerkt. Heel erg knap.”

