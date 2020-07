Als corona je leven in de war schopt: geestelijk verzorgers zien toename aan levensvragen

Tip voor starter op woning­markt Apeldoorn: handen uit de mouwen

19:45 Schrik je niet van kluswerk? Dan heb je in Apeldoorn iets meer kans als starter een woning te vinden. Want bij instapklare woningen en nieuwbouw is de belangstelling - coronacrisis of niet - enorm. Maar sinds de ‘lockdown’ doet zich ook iets bijzonders voor in deze regio.