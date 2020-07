Als Harry z'n huis niet snel 2,5 meter opschuift krijgt hij 2 ton boete. Horrordossier Uddel nadert climax

Overval op basis­school in Apeldoorn: Jorn (10) is na barrage de nieuwe kinderbur­ge­mees­ter

14:58 Nietsvermoedend kwam de tienjarige Jorn vanmorgen de klas inlopen en toen stond wethouder Wim Willems opeens voor zijn neus. Met een bord in zijn handen had waarop stond dat de leerling van de Parkenschool Apeldoorns nieuwe kinderburgemeester is.