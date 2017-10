Als minderjarige voor een overval opgepakt; ga je dan ook de cel in?

De politie pakte deze week twee minderjarige verdachten op, onder wie een jongen van 14 (deze week 15 geworden) en een 16-jarige, voor de gewapende overval op een kapsalon in Apeldoorn . Wat gebeurt er na de aanhouding met jonge verdachten ? Gaan ze net als volwassenen zonder pardon de cel in? Jeugdofficier Carlo Dronkers en advocaat Wiel Fleuren, gespecialiseerd in het jeugdrecht, geven uitleg.

De politie kamde na de overval op de kapper, waarbij de dader met een vuurwapen de zaak binnenliep en geld eiste, de buurt uit. Vier jongens (twee van 14, één van 16 en één van 19) werden opgepakt. Een van de 14-jarigen bleek niks met de overval te maken hebben en is weer vrij, de andere drie zitten nog vast. Voor de minderjarigen (12-18 jaar) gelden andere rechten en plichten dan voor meerderjarigen. Dat verschil is direct na de aanhouding al duidelijk.

Lees ook Tieners uit Apeldoorn verdacht van overvallen kapperszaak Lees meer

Handboeien

Zo zal in de regel een minderjarige geen handboeien om krijgen. Uitzondering: als de jongeling probeert te vluchten of gewelddadig is. Een ernstig feit, zoals een gewapende overval, kan ervoor zorgen dat minderjarigen in de cel belanden. Op sommige arrestantencomplexen en politiebureaus, zijn speciale kindercellen. Die zijn iets ruimer. Er liggen tijdschriften. Soms zelfs een Playstation.

De cellen voor de jongste verdachten bevinden zich op rustigere plekken in de gebouwen. ,,Een gang met reguliere cellen kan luidruchtig zijn'', zegt jeugdofficier Carlo Dronkers. ,,Natuurlijk leggen we ze niet in de watten, maar je moet wel voorzichtig zijn met kinderen." Advocaat Wiel Fleuren: ,,Lang niet alle politiebureaus beschikken al over zulke cellen, die meer op huiskamers lijken. Dus in sommige gevallen komen jonge verdachten alsnog in een cel, met een brits en een paar lakens.''

Quote Natuurlijk leggen we ze niet in de watten, maar je moet wel voorzichtig zijn met kinderen Carlo Dronkers

Kort na de aanhoudingen worden de ouders en een advocaat op de hoogte gebracht. Waar een volwassene een raadsman mag weigeren, kan een minderjarige dat niet. Bewakers, advocaten, politie-verhoorder; iedereen die met kinderen werkt, heeft een speciale opleiding genoten. Als de kinderen het willen, mogen hun ouders bij de verhoren aanwezig zijn.

Pedagogisch

Jonge tieners mogen bovendien hun ouders spullen laten brengen, zoals een boek of een knuffel. ,,Het is niet de bedoeling jongeren keihard af te straffen, de pedagogische kant moet niet uit het oog verloren worden", benadrukt Fleuren. ,,Het uitgangspunt is zulke jonge verdachten niet een nacht in de cel door te laten brengen, maar thuis te laten slapen. Uiteraard wel onder voorwaarden. En bij ernstige misdrijven - zoals een overval - ligt dit anders.''

Na een arrestatie wordt de Raad van de Kinderbescherming ingeschakeld. Justitie informeert nooit zelf de school van de verdachte. De kinderbescherming schetst een beeld van de jongere: hoe is de thuissituatie? Afhankelijk van het misdrijf waar hij of zij van wordt verdacht, wordt de jongere in afwachting van de rechtszaak naar huis gestuurd of - in enkele gevallen - naar een penitentiaire inrichting voor jeugdigen gebracht.

Jip-en-janneketaal

Als het tot een rechtszaak komt, zijn er opnieuw grote verschillen met volwassenen. In principe worden alle jeugdstrafrechtzaken achter gesloten deuren gehouden. Pers en andere bezoekers zijn niet welkom. Er wordt tijdens de zaken gesproken in jip-en-janneketaal. ,,Er wordt vaak gevraagd of de verdachte alles begrijpt. We zullen het nooit hebben over een voorwaardelijke straf, maar precies uitleggen wat we bedoelen. En als het kind overduidelijk de concentratie verliest, wordt de zaak even geschorst'', legt Dronkers uit.