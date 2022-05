Als Nicole (27) haar auto in de parkeergarage zet, hoort ze ineens gejank: ‘Hoe is Muis daar gekomen?!’

MET VIDEO Apeldoorn plaatst paaltjes bij spoorbrug waar ambulance zich klemreed

Een ambulance die zich klemrijdt onder de spoorbrug van station Osseveld in Apeldoorn. Zo’n ongeluk kan op die plek vanaf nu niet meer voor komen. Paaltjes maken het automobilisten onmogelijk om nog over het fietspad te rijden. De vraag is echter of de paaltjes daar blijven staan.

12 mei