Als Nout Wardenburg terugkeert naar Apeldoorn met een olympische medaille, zal iedereen hem kennen

Michiel uit Apeldoorn ziet zichzelf op enorme foto bij Het Leesten: ‘Surrealis­tisch om je eigen kop zo groot te zien’

13 juli De Apeldoornse muzikant Michiel Teijgelaar hoeft niet zo nodig in het middelpunt te staan, maar wanneer hij zijn didgeridoo in de spotlights kan zetten, laat hij die kans niet schieten. Zo is zijn hoofd nu, samen met die van veertien andere stadsgenoten, te zien op de heide bij Het Leesten. ,,Dit is precies wie we zijn.’’