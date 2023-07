Als vuur geblust is en de rook opgetrokken, wordt de ravage van seksclub Beekbergen zichtbaar

Kanaal als zwembad: Apeldoorn zoekt wapens tegen de hitte

Een duik in het kanaal om midden in de warme stad even af te koelen. Nu nog een uitzondering, straks misschien een vertrouwd beeld. Apeldoorn onderzoekt of het delen van het kanaal kan inrichten als openbare zwemplek. En er volgen meer acties om de gevolgen van het veranderend klimaat op te vangen.