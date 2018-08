Alsjeblieft geen balkonnetjes en tuintjes bij school Hoenderparkweg

Het is prima dat er appartementen komen in het voormalig schoolgebouw aan de Hoenderparkweg. Maar daarbij moet de school wel zijn karakter behouden. Die opdracht krijgen de projectontwikkelaar en zijn architect mee.

Het pand is in de jaren vijftig gebouwd. Momenteel is het het kantoor van onderwijsorganisatie Veluwse Onderwijsgroep. Een vastgoedbedrijf wil het nu omvormen naar een wooncomplex en de gemeente Apeldoorn juicht dat toe. Dat dient echter wel te gebeuren met behoud van de kwaliteiten van het gebouw, zo benadrukt de commissie ruimtelijke kwaliteit.



Tuin

Die crk, die de gemeente adviseert over welstand, beoordeelde donderdag de verbouwplannen van de ontwikkelaar. Het ingeschakelde architectenbureau wil onder meer balkonnetjes plaatsen, en een paar deuren in de gevel plaatsen zodat bewoners ook daadwerkelijk op dat balkon kunnen komen. Of - op de begane grond - in de bijbehorende tuin. Die nieuwe elementen zouden in weinig opvallende grijstinten moeten worden uitgevoerd.

Ritme