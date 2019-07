Alsnog bom onder reclametaks in Apeldoorn?

Met het invoeren van de reclametaks kwam in 2017 een einde aan een soap rond de feestverlichting in de binnenstad. Apeldoorns winkelhart moest worden gepromoot, was het besef, maar ieder jaar opnieuw was het de vraag of de binnenstadsondernemers de lampjes wel zou kunnen bekostigen, doordat landelijke ketens weigerden mee te betalen.