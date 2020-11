Alternatief voor bus die verdwijnt in Apeldoorn is flink duurder

Op 13 december gaat een nieuwe dienstregeling van start voor de stadsbus in Apeldoorn. Die ziet er voor een aantal wijken heel anders uit dan nu. Onder meer in Ugchelen, De Maten, Zevenhuizen en Zuid vervallen haltes. Bussen gaan veel meer in rechte lijnen door, of zelfs langs een wijk rijden. In plaats van met een slinger door allerlei buurten.