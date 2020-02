Altijd dilemma’s en zelden iedereen blij: toch geniet ‘onze’ NS-puzzelaar van zijn baan

video Deelnemers zijn dol enthousi­ast over eerste Nightrun door centrum Apeldoorn

31 januari ,,Dit is het mooiste wat ik op sportgebied heb meegemaakt’’, lachte Bas van de Goor. De Olympisch kampioen volleybal was vanavond een van de 700 deelnemers aan de Nightrun door de binnenstad van Apeldoorn. ,, Het is vanaf nu eerst dit en daarna die Olympische medaille.’’