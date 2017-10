Alzheimer Nederland: In 2040 zijn 70.000 Gelderlanders dement

Als er niets gebeurt, stijgt het aantal patiënten met dementie in Gelderland tot bijna 70.000 in 2040. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als nu, zo rekent Alzheimer Nederland voor. De organisatie is een campagne gestart om meer geld voor onderzoek in te zamelen.

Volledig scherm Foto ter illustratie. De ziekte slaat vooral toe onder ouderen en Gelderland is wat inwonertal betreft de vierde provincie met relatief veel ouderen. De feiten volgens Alzheimer Nederland: 1 op 5 mensen wordt getroffen door de ziekte, voor vrouwen geldt zelfs 1 op 3. In totaal lopen er momenteel 270.000 mensen rond met dementie, onder wie 12.000 jonge patiënten. Dementie is inmiddels volksziekte nummer 1.



De ziekte kent vele vormen waarvan Alzheimer de meest voorkomende is. Uit gegevens van het CBS blijkt dat de ziekte in 2016 meer mensenlevens eiste dan longkanker of een hartinfarct.

Dinant Bekkenkamp, teamleider wetenschappelijk onderzoek van Alzheimer Nederland: ,,Dat zal grote gevolgen hebben. De zorgkosten zijn nu landelijk 5 miljard per jaar, alleen al voor opnames in verpleeghuizen. Die kosten zullen dus verdubbelen. Maar de vrees is dat er niet meer verplegend personeel bij komt. Dan zullen mensen met dementie langer thuis moeten wonen. Met alle problemen van dien."

Genezen

Alzheimer Nederland is optimistisch over de mogelijkheid om vormen van dementie te genezen. Dat moet binnen tien jaar mogelijk zijn. De organisatie werkt samen met met het Radboudumc in Nijmegen, het VUmc in Amsterdam, het Erasmus MC in Rotterdam en het Alzheimercentrum Limburg.

Quote Met goede begeleiding denken wij dat dementie een chronische aandoening wordt waarbij de kwaliteit van leven lang overeind kan blijven

Bij het Radboudumc Alzheimer Centrum in Nijmegen zijn ze minder optimistisch over de kans op genezing van de ziekte. ,,We kunnen zeker stappen maken maar een geneesmiddel is nog ver weg", zegt hoogleraar Marcel Olde Rikkert. ,,Wij pleiten ook voor meer onderzoek. Met goede begeleiding denken wij dat dementie een chronische aandoening wordt waarbij de kwaliteit van leven lang overeind kan blijven."

Gezonde leefstijl

Olde Rikkert gaat er van uit dat er vooral winst te halen is bij mensen voordat ze dement worden. ,,Een gezonde leefstijl is erg belangrijk. Als je bijvoorbeeld op kinderleeftijd je hersenen goed ontwikkelt, heb je later meer om op terug te vallen."