Amanda blij dat Politie Apeldoorn meedoet met haar Liefdesmars

Ook Politie Apeldoorn is het negativisme kennelijk zat. In een Facebookbericht verklaart zij zich solidair met de zogenaamde Liefdesmars die yogalerares Amanda Kraal op zondag 26 mei door Apeldoorn wil laten plaatsvinden. Kraal is aangenaam verrast.

Kraal, eigenaresse van Happy Yogi Apeldoorn, postte eind maart een vlog waarin zij met het idee van de Liefdesmars kwam. Een mars uit liefde, tegen ‘het negatieve geschreeuw in de media’. Kraal, op 10 april in een interview met de Stentor: ,,Ik vind dat er ontzettend veel negativiteit tot ons komt, via social media, gewone media, noem maar op. Met de liefdesmars willen we juist iets positiefs brengen, laten zien dat je zelf ook iets kunt doen. Ik hoop dat dat een soort kettingreactie met positiviteit oplevert’’.

Spannend

Die kettingreactie heeft inmiddels ook Politie Apeldoorn bereikt. Kraal is daar blij mee. ,,Ik hoorde dinsdagochtend kort na een yogales dat er ook politieagenten meelopen uit solidariteit. En er sluiten steeds meer mensen en organisaties zich aan bij ons initiatief, ook de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen heeft aangeboden te helpen op voorwaarde dat de mars geen politiek karakter krijgt. Daartoe moeten we wel in staat zijn, lijkt mij’’.

Kraal hoopt in de komende weken meer details te geven over de mars waarvan de organisatie inmiddels in handen ligt van een zevenkoppig comité. ,,Dat is nodig ook, want het idee slaat behoorlijk aan, De Liefdesmars brengt veel meer te weeg dan ik had verwacht. Dat maakt het voor mij ook heel spannend! Haha, ja, dat wordt flink mediteren, dus.’’

Meer informatie over de Liefdesmars staat op liefdesmars.nl.