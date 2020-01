Ambitie voor duurzaamheid in Apeldoorn blijkt opnieuw te hoog gegrepen

Een kleine tien jaar geleden was 2020 nog een soort magisch jaar voor Apeldoorn. Er zou dan in de hele gemeente net zoveel energie schoon opgewekt worden, als er in totaal verbruikt wordt. Energieneutraliteit, heet dat. Dat doel is een paar jaar geleden losgelaten. En nu blijkt dat ook de ambitie van 8,7 procent nog iets te hoog is gesteld. Naar verwachting komen de stad en omliggende dorpen uit op zo’n 8 procent energieneutraliteit. Overigens is dat vergeleken met de rest van Nederland niet slecht.