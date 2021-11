Ambulance kan niet verder na botsing met auto op de Kayersdijk in Apeldoorn

Inbraak­golf bij zorgflats in Zwolle, Epe en Apeldoorn door Yayha (44)? ‘Ik was wat verward in die tijd’

Dertien inbraken van afgelopen zomer bij voornamelijk zorgflats in onder meer Zwolle, Apeldoorn en Epe worden gelinkt aan een en dezelfde man. Yahya E. (44) erkent donderdag in de rechtbank een enkel feit, maar weet veel niet meer. ,,Ik was verward in die tijd.’’

25 november