Ambulance rijdt zich klem onder spoorbrug Fortlaan in Apeldoorn

Na veel uitstel wonen binnenkort eerste vluchtelin­gen in azc Apeldoorn

Het nieuwe asielzoekerscentrum in Apeldoorn krijgt in juli zijn eerste bewoners. Een mijlpaal, want er is lang over het centrum gesproken en de openingsdatum is herhaaldelijk opgeschoven. De effecten op de omgeving moeten duidelijk worden door een jaarlijkse enquête onder omwonenden.

4 mei