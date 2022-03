Ambulances en traumahelikopter in centrum Apeldoorn voor gevallen man in daklozenopvang

Regionale bakkers schetsen zwart scenario: ‘We gaan dit jaar miljoenen verliezen’

Broodfabrikant Klaas Fuite in Apeldoorn maakt zich grote zorgen om de explosieve stijging van grondstofprijzen als graan, gas, olie, melk, suiker en eieren. Hij vreest zelfs dat de sancties tegen de Russen weleens ‘eens het begin van het einde van onze welvaart kunnen zijn’. Oscar de Lange van koekjesfabriek Van Delft Biscuits in Harderwijk deelt de zorg: ,,We lijden zware verliezen.’’

4 maart