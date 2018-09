Americahal blijft tot einde van 2018 staan

Frank Willem heeft hersenlet­sel: Ik kan minder dan ik kon en meer dan ik aankan

14:42 Als hij na zijn ongeluk beter en sneller was geholpen, dan had hij nu veel meer gekund. Daarom probeert Klarenbeker Frank Willem Hogervorst meer bekendheid te geven aan niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en het belang van een snelle diagnose en revalidatie. Want: ,,het eerste halfjaar is voor herstel cruciaal, maar ik ken niemand die binnen vier maanden terecht kon voor revalidatie."