Amerikaanse fotograaf komt met de schrik vrij na botsing met Colombiaanse wielrenner op WK Paracycling

WK PARACYCLING APELDOORN Daniël Abraham Gebru pakt dubbel brons voor Oranje op WK Paracy­cling in Apeldoorn

16:55 Daniël Abraham Gebru bracht het publiek in Apeldoorn zondagmiddag in vervoering met zijn bronze race op de scratch tijdens het WK Paracycling in Apeldoorn. De baanrenner van Oranje won zaterdag ook al brons op de 4 kilometer achtervolging.