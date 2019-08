Amerikaanse overname Apeldoornse softwaregroep Trivest

Trivest bestaat uit acht samenwerkende bedrijven, waaronder Trimergo in Apeldoorn, Ridder Data Systems in Harderwijk en GNB in Emmeloord. De groep levert softwareoplossingen en diensten voor de maakindustrie in de Benelux en daarbuiten. Het optimaliseert en automatiseert processen in 27 landen.

Vorige maand maakte metaalgroothandel MCB bijvoorbeeld bekend de komende jaren 100 miljoen euro te investeren, met als doel de omzet op te schroeven naar een miljard. Trivest is een van de bedrijven die daarvoor worden ingeschakeld.

Drieduizend klanten

Trivest heeft inmiddels bijna drieduizend klanten en meer dan driehonderd medewerkers. Die positie kon het onder meer bereiken doordat investeringsmaatschappij Nedvest geld in de groep stak, in de verwachtingen er later aan te kunnen verdienen door zijn ‘portfoliobedrijf’ te verkopen aan een grotere onderneming.

Fort Worth

Met de verkoop aan het Amerikaanse ECI is dat gelukt. Dat bedrijf levert al meer dan dertig jaar zakelijke softwareoplossingen voor onder meer productiebedrijven, groothandels en bedrijven in de bouw en constructie. Het hoofdkantoor van ECI is gevestigd in Fort Worth (Texas). Verder heeft het kantoren in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Engeland, Nederland (Amsterdam) en Australië.

Grootste overname

Volgens ECI-topman Ron Books is de overname voor zijn bedrijf de grootste acquisitie die tot dusver is gedaan. De hoogte van de overnamesom melden beide bedrijven echter niet.

,,Met Trivest verkrijgt ECI een belangrijke positie in de Benelux en kunnen we klanten in Europa beter ondersteunen’’, aldus Books. ECI laat met de overname aan klanten tevens zien zijn ‘portfolio aan oplossingen’ voortdurend te willen uitbreiden, zegt hij. Voor Trivest is die bedrijfsfilosofie een belangrijk uitgangspunt, zegt algemeen directeur Gino Keijzer. ,,Door ons aan te sluiten bij ECI versterken we onze mogelijkheden tot productinnovatie en kunnen we onze klanten zowel nationaal als internationaal nog beter bedienen’’.

ACM