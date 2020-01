Amsterdam, Rotterdam? Nee, Apeldoorn! Brexit jaagt dit bedrijf naar de Veluwe

‘I beg your pardon, Apeldoorn? Excuse me’? De directie op het hoofdkantoor van Clevertouch in Londen weet even niet wat ze hoort als Nick Pietza voorstelt om de Europese markt vanuit de Gelderse plaats te gaan bedienen. Pietza is gevraagd - mede vanwege de naderende Brexit - een vestiging in Nederland op te zetten. ,,In Londen dachten ze natuurlijk direct aan Amsterdam of Rotterdam. Maar ik heb ze weten te overtuigen dat Apeldoorn een veel betere uitvalsbasis is. Qua bereikbaarheid en qua huisvesting is Apeldoorn de place to be’’, vertelt de 39-jarige Nick Pietza enthousiast.