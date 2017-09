Ander voorterrein voor het station Apeldoorn

Geen kat dit jaar voor dj's in Glazen Huis Apeldoorn

15:19 De dj's van NPO 3FM die van 18 tot en met 24 december het Glazen Huis in Apeldoorn in gaan, krijgen geen kat als huisdier. Volgens woordvoerster Anneke de Vries is besloten het plan dat vorig jaar werd opgevat niet te herhalen.