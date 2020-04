Anderhalve meter-economie in restaurants? ‘Op onze eerste brainstormsessie kwamen we er niet uit’

Ugchelen hoopt festivitei­ten rond bevrijding te verplaat­sen

11:30 De expositie met als thema 75 jaar vrijheid in Ugchelen, het vogelschieten, de revue en een high tea voor senioren. Het waren maar een paar onderdelen van het uitgebreide feestprogramma in en rondom het dorpshuis in Ugchelen. Die festiviteiten kunnen nu niet doorgaan.