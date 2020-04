Anderhalvemetermannen houden je in Apeldoorn bij de les

De boodschap voor Apeldoorners blijft helder: blijf zoveel mogelijk thuis en doe je boodschappen met gezond verstand. Wie op deze zaterdag tóch in het centrum ging winkelen of naar de markt ging, liep grote kans ’anderhalvemetermannen’ aan te treffen. Een ludiek initiatief van de gemeente Apeldoorn om het winkelend publiek aan de anderhalve meter maatregel te herinneren.

Volledig scherm Anderhalvemetermannetjes wijzen winkelend publiek op het Marktplein op de anderhalve meter maatregel. © Maarten Sprangh

Het was deze zaterdag nog lang niet over koppen lopen in het centrum, maar drukker dan vier weken geleden, toen de intelligente lockdown net was aangekondigd, was het wel. En was de kans de anderhalve meter te veronachtzamen groter. Maar daar heeft de gemeente Apeldoorn met de inzet van de anderhalvemetermannen iets op gevonden.

Ludiek

Wie zich even aan de maatregel dreigde te onttrekken, liep de kans op een ludieke manier vriendelijk op de vingers te worden getikt door een van de anderhalvemetermannen. Vier acteurs, die als twee duo's door de Hoofdstraat en over het Marktplein liepen. Gehuld in een zwart pak en voorzien van een groen meetlat van anderhalve meter. Uiteraard liepen ze op 1,5 meter van elkaar én het publiek. De acteurs lieten zich nadrukkelijk niet gelden als een strenge agenten of controleurs, maar maakten juist een praatje of een grap of gaven complimenten. Zo werd het publiek op een ontspannen en vriendelijke manier aan de maatregel herinnerd. Het duo trok bekijks en werd veel aangesproken door het publiek, dat de ludieke actie wel kon waarderen.

Volledig scherm De anderhalvemetermannetjes laten het publiek zien hoeveel anderhalve meter is. © Maarten Sprangh

De gemeente Apeldoorn wil het overigens niet alleen bij deze ene keer laten en wil de anderhalvemetermannen de komende weken in blijven zetten bij verwachtte drukte. Dat kan in de stad zijn, maar ook in bijvoorbeeld winkelcentra, op de woonboulevard of op andere plaatsen waar de gemeente het nodig acht.

Veel winkels nog gesloten