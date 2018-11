Andy (60) uit Apeldoorn zoekt materiaal uit glorietijd als Zingende Postbode

Het is de nazomer van 1983. Presentator Chiel Montagne, uiteraard met snor, doet op zijn kenmerkende wijze een aankondiging in het televisieprogramma Op Volle Toeren: ‘En natuurlijk is hij hier: Andy!’ In beeld verschijnt de blonde Apeldoorner. ‘In het licht van de maan, denk ik aan jou’, zingt hij volzuiver. De openingszin van de zijn hit Ik mis je. ‘Morgen is weer een dag zonder jouw liefde. Ik smeek je kom terug, want ik mis je’.