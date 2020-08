Andy (62) wil bij ieder verzorgingshuis in Apeldoorn zingen en is al over de helft

Wilma is opgetogen: ’Eindelijk weer naar een festival in Apeldoorn’

1 augustus Ze was er als de kippen bij. Sterker, ze was dé eerste bezoeker van het éérste festival deze zomer in Apeldoorn: het Apeldoornse Terrastival. Alsof Wilma Albertus niet kon wachten. ,,Het was een spontane actie. Om half een zag ik het evenement op Facebook voorbij komen, meteen gereserveerd en om klokslag een uur waren we hier. Ja, als eersten.”