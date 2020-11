Andy van der Meijde: succesvol als voetballer en YouTuber, maar als vader voelt hij de pijn

Na de drukte van Amsterdam, Milaan en Liverpool woont Andy van der Meijde (41) alweer een tijdje in Apeldoorn, waar hij sinds kort samen met zijn vrouw Melisa, hun kinderen Lily Fay en Roxy en zijn stiefzoon Nino aan de rand van de stad zijn intrek heeft genomen in een kast van een huis.



Een plek waar Van der Meijde tot rust komt, zegt hij, wanneer we bij hem in de bijkeuken zitten. Omdat het inmiddels donker is, kunnen we niet naar buiten kijken. Maar het uitzicht over de aangrenzende landerijen moet majestueus zijn.