Angst voor supermarkt maakt praatje met SRV-man onbetaalbaar: ‘Ik zag de eenzaamheid aan de verkoop van koekjes’

We treffen elkaar als Achterberg net een tas vol boodschappen de drempel van een woning over tilt, bij buurtschap De Vecht -in het buitengebied ten oosten van Apeldoorn. ,,Deze mevrouw is 89 jaar. Ze komt de wagen niet in. Ze heeft net corona gehad. Twee weken in het ziekenhuis gelegen; haar huisgenoot van 93 ook. Dus dan geeft ze mij haar boodschappenlijstje en tas en dan haal ik alles uit de wagen en breng ik het tot aan de deur. En ja, ze geeft dan ook haar pincode mee’’.