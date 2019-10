Animo voor powerliften groeit: ‘sauna’ zit bomvol bij NK in Apeldoorn

Gemist? Verborgen gezin ontdekt in boerderij in Ruinerwold, opnieuw boerenpro­tes­ten en Apeldoorn doet vuurwerk in de ban

10:00 Het nieuws was bijna niet bij te houden deze week, met name de ontwikkelingen rond de ontdekking van een gezin in een boerderij in het Drentse Ruinerwold volgden elkaar in duizelingwekkend tempo op. Maar ook de boeren trokken er deze week massaal op uit om opnieuw te protesteren tegen het stikstofbeleid, zowel in de regio als in het westen van het land. In Emst werden veertien schapen gedood door een wolf.