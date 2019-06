Animo voor tiny house is in Apeldoorn tot nu toe klein

Er is tot nu toe weinig animo voor een zogenoemd tiny house in Apeldoorn. Daarbij is het ook de vraag of de gemeente die kleine huisjes op de juiste manier mogelijk gaat maken, klinkt het in de lokale politiek. Toch is het de moeite een experiment te houden, vindt bijna iedereen.

Tiny houses worden worden al jaren in heel Nederland genoemd als een nieuwe woonvorm die in meerdere opzichten succesvol kan zijn. De gemeente Apeldoorn stelt daarom bij Zuidbroek plek beschikbaar voor tien van dit soort kleine woningen. In dit geval zijn ze niet meer dan 28 vierkante meter groot. Ze moeten off grid blijven; dat betekent dat ze niet zijn aangesloten op stromend water, riool, elektra of andere voorzieningen. Het gaat om een experiment van vijf jaar.

Tijdens een politieke bespreking van de opzet van dat plan, vertelde wethouder Jeroen Joon gisteravond dat de animo tot nu toe heel klein is. Eerder gaven circa 145 mensen bij de gemeente aan belangstelling te hebben voor het wonen in een tiny house. Die groep is geïnformeerd over het experiment. Daarvan hebben tot nu toe ‘drie of vier’ mensen gemeld nog steeds interesse te hebben.

300 euro