Anke (53) uit Apeldoorn hoopt dat revolutionaire mini-long haar kan redden: ‘Je ziet het niet, maar ik ben doodziek’

Dadsh (22) uit Apeldoorn geraakt door forse toename jonge vluchtelin­gen: ‘Ik weet precies hoe eenzaam ze zich voelen’

4 oktober Het aantal jonge vluchtelingen dat in zijn of haar uppie naar Nederland is gekomen is dit jaar fors toegenomen. Dat gegeven brengt bitterzoete herinneringen boven bij Dadsh Kiros (22) uit Apeldoorn, die zelf zes jaar geleden alleen uit Eritrea vluchtte. ,,Ik was eindelijk veilig, maar eenzamer kun je je niet voelen.’’