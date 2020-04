Anne Terpstra hervindt liefde voor de fiets, maar moet eerst van ziekte herstellen

Anne Terpstra (29) zit al ruim een maand in de lappenmand. Een van de beste mountainbikesters van de wereld, opgegroeid in Apeldoorn, kwam na een trainingskamp in Zuid-Afrika ziek terug in Duitsland, waar ze nu woont. Corona? ,,Ik ben niet getest, maar het lijkt er wel op. Ik voel me al weer iets beter, maar trainen zit er nog niet in”, zegt Terpstra, die ondanks het gebrek aan wedstrijden wel de liefde voor de fiets hervond.

Want keihard trainen als topsporter om vervolgens geen doel te hebben waar je naartoe werkt, kan mentaal vreselijk zwaar zijn, ervaart ze. ,,Ja, ik heb me geregeld afgevraagd waar ik het nog allemaal voor doe. Tot september zijn er geen wedstrijden en dan moeten we nog maar zien hoe we ervoor staan. Dat is wel zwaar, maar er zijn ergere dingen in de wereld, hoor”, haast ze zich te zeggen.

Volledig scherm Anne Terpstra kijkt vol vertrouwen uit naar de start © N Vleeuwen

,,Aan de andere kant kun je wel zeggen dat ik de liefde voor het fietsen heb hervonden nu. Oké, nu even niet, want ik kan niets op dit moment, maar ik merk wel dat ik het fietsen enorm mis en dat ik in alles voel dat ik het gewoon nog heel leuk vond om te doen. Dat is ook mooi om te merken.”

De doelen waren niet mals

De doelen die op de agenda stonden voor dit seizoen waren niet mals, met natuurlijk de Olympische Spelen in Tokio en de Cape Epic, de zwaarste - maar mooiste - meerdaagse mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika. ,,Daar keken we enorm naar uit, al is het natuurlijk allemaal begrijpelijk dat het niet doorging. Maar je hoort mij niet klagen, ik mis alleen zo langzamerhand de fiets. Toch zit ik lekker in mijn vel. Mentaal voel ik me sterker dan ooit. Ik ga er best relaxed mee om, daar verbaas ik mezelf ook wel eens over. Normaal gesproken zou ik enorme stress hebben in deze situatie, maar dat zal komen omdat ik het wel in perspectief kan zien. De wereldproblemen zijn groter dan dat ik geen wedstrijden kan rijden. Het is ook wel leuk om even uit die vaste structuren te komen. En wanneer ik weer op de fiets zit, dan gaat het vast nog beter.”

Quote De wereldpro­ble­men zijn wel groter dan dat ik geen wedstrij­den kan rijden. Het is ook wel leuk om even uit die vaste structuren te komen. En als ik weer op de fiets zit, dan gaat het vast nog beter Anne Terpstra, Mountainbikester

Ziek

Terpstra reisde op 25 maart terug van Zuid-Afrika naar Duitsland. ,,En toen ik eenmaal thuis was, voelde ik me helemaal niet lekker. Ik had het heel koud, maar dacht dat aan de lange reis lag die ik achter de rug had. Maar de dag erna was ik flink ziek, met heel vage klachten. En nu is het al vier weken hommeles, al ben ik maar drie dagen écht ziek geweest.”

Volledig scherm Anne Terpstra. © Rob Voss

Ze schrok aan de ene kant wel een beetje. ,,Ziek zijn is nooit leuk, aan de andere kant ga ik er niet vanuit dat er bij mij grote dingen mis kunnen gaan. Maar je weet niet wat er over een tijdje gebeurt met mensen die ziek zijn geweest. Dat is onzeker. Er is nog maar weinig kennis over deze ziekte. Ik ben een paar keer klachtenvrij geweest, maar het kwam steeds terug. En ik ben een hele tijd binnengebleven, want dat is het advies. Maar hier in de buurt is echt niemand te bespeuren, dus ik heb wel een wandelingetje gemaakt toen ik me goed voelde.”

Mondkapjes dragen is per deelstaat geregeld. ,,Dat is echt Duitsland”, zegt ze. ,,Lekker duidelijk ook... Hier in Beieren hoef je alleen mondkapjes te dragen wanneer je bijvoorbeeld winkels in gaat, maar buiten weer niet. In grote lijnen zijn de maatregelen wel hetzelfde als in Nederland.”

Familie thuis in Apeldoorn

Haar familie woont in Apeldoorn, waar haar ouderlijk huis staat en waar ze normaal gesproken in de minder drukke sporttijden wel eens aanwaait. ,,Tja, daar kan ik even niet naar toe. Dat is wel eens moeilijk, maar aan de andere kant woon ik natuurlijk al een tijdje in Duitsland en best een eind weg. Dus echt heel vaak kon ik al niet naar Apeldoorn. We houden via Facetime contact.”

Volledig scherm Mountainbikester Anne Terpstra in actie tijdens het testevent op het olympische parkoers waar eigenlijk deze zomer de Olympische Spelen zouden worden gehouden, maar door de coronacrisis een jaar werden uitgesteld. © ANP

Ploeggenoten trainen wel, is dat moeilijk? ,,Valt mee, want er zijn geen wedstrijden. Maar ik fiets gewoon graag. Daar kom ik nu echt achter. Het is voor mij de eerste keer sinds mijn achttiende dat ik in deze periode niet kan rijden. Dus merk ik dat ik niet alleen fiets omdat het topsport is, maar vooral omdat ik het heel erg leuk vind. Dat is eigenlijk wel heel fijn om te merken, dat ik dit allemaal doe omdat mijn passie voor de sport zo groot is.”