Anne Terpstra is de angst voorbij en staat aan de mountainebiketop

Trouwen in je eigen huis? In Apeldoorn kan dat straks

6:00 Trouwen in je eigen woonkamer is binnenkort mogelijk in Apeldoorn. Nadat een politieke meerderheid daar begin dit jaar om had gevraagd, stelt de gemeente nu vast dat er geen duidelijke redenen zijn om die mogelijkheid niet te gaan aanbieden. Ook allerlei andere panden kunnen straks dienen als decor voor het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.