Annique B. al maanden gegijzeld rond faillissement Apeldoorns bedrijf

Een zakenvrouw die eerder vanuit Epe opereerde is in een faillissementszaak al maanden gegijzeld. Maandag stelde haar raadsman Robbert Jonk in de Zwolse rechtbank vraagtekens bij de faillissementen van haar ondernemingen.

Zakenvrouw Annique B. (60) is al jarenlang betrokken bij dubieuze faillissementen. Twaalf jaar geleden dienden zittingen in faillissementen van het bedrijf Atrecht Investments uit Epe bij de rechtbank in Zutphen. Die zaak baarde opzien toen opnamen van strikt geheime gesprekken tussen rechters op een website terechtkwamen. Een site die B. in beheer had.

Marco Borsato

Ook is haar strafzaak weer gelinkt aan de beursgang van sportmarketingbedrijf Brandia Global van de ex-directeur van het mediabedrijf van Marco Borsato, Unico Glorie. In de dossiers gaat het om oplichting met tientallen miljoenen euro's. Maar de verdachte die maandag voor de rechter verscheen leek eerder een berooide vrouw dan een gewiekste zakenvrouw. Ze zit sinds januari vast in de vrouwengevangenis. Ze is gegijzeld door de curator van haar voormalige bedrijf TB Belastinginspecteurs.

In de fraudezaak rond Atrecht is ze eerder ook al gegijzeld geweest. Ze zou weigeren informatie te verstrekken aan de curator, iets waartoe ze wel wettelijk verplicht is. ,,Ze heeft inmiddels informatie verstrekt, maar veel heeft ze niet. Het gaat om zaken van jaren terug en ze heeft geen stukken in haar cel'', zei haar raadsman na afloop van de zitting.

Strafbare feiten

De zaak van maandag gaat over de dubieuze faillissementen van TB Belastingadviseurs en van Atrecht Holding uit Apeldoorn. Deze laatste firma is in 2011 failliet verklaard. Samen met een notaris zou ze een zakenman een miljoen euro ontfutseld hebben. Hij zou investeren in levensverzekeringen maar de stukken van de notaris bleken vervalst. Het gaat om door de notaris goedgekeurde bankgaranties van de niet bestaande Bancario del Titatone. Die bankgaranties doken ook op rond de geplande beursgang van Brandia Global.

Het OM gaat ook deze notaris vervolgen, zei de officier van justitie. Ook de zaak rond Brandia Global wordt momenteel onderzocht. Advocaat Jonk vroeg om het horen van 22 getuigen in de strafzaak van B. Hij wil vooral dat de rechtbank onderzoek doet naar de rechtmatigheid van die faillissementen. Het OM wil zich beperken tot de strafbare feiten die B. gepleegd zou hebben.