Anorexiapatiënte verbaast zichzelf met zege

Maar dat is nog niet het enige. Onlangs kampte de Apeldoornse atlete van AV’34 met zulke zware bloedarmoede, dat ze in een rolstoel belandde. ,,En ik volgde een euthanasietraject vanwege mijn eetstoornis. Het was op een gegeven moment zo ver dat ik moest kiezen om te stoppen met leven of om door te gaan.”



Ten Boer kiest uiteindelijk voor dat laatste en pakt alle hulp aan. Ze gaat in training bij de succesvolle atleet Gert-Jan Wassink en zal binnenkort in ambulante zorg gaan bij de Ursela kliniek in Leiden, die gespecialiseerd is in eetstoornissen. ,,Ik kwam hier met kippenvel over de streep”, zegt Ten Boer. ,,Door zo bezig te zijn, wil ik mensen met hetzelfde probleem motiveren om je leven een positieve wending te geven. Dat ik op dit moment hier al zo’n prestatie kan neerzetten, geeft mij heel veel kracht.”