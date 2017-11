Ans van Amerongen eerste lijsttrekker VVD-Liberaal2000

Wethouder?

Niet zeker is of Van Amerongen - die ondernemer is - namens de liberalen ook wethouderskandidaat is. ,,Ik zeg niet bij voorbaat nee, maar moet er wel over nadenken." Bij de vraag of iemand anders wethouderskandidaat wordt, speelt wel het toekomstige arbeidsperspectief van diegene mee: ,,De ervaring leert dat na een wethouderschap haast niemand meer aan de bak komt", zegt Van Amerongen. ,,Hoe jonger je bent, hoe groter die kans is. Ik zou zelf daarna 65 zijn, maar ik red me wel."