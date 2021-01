Ap (91) uit Apeldoorn als een kind zo blij dat gestolen geldkist weer terug is: ‘Heeft grote emotionele waarde’

Oud-verpleeg­kun­di­ge Maurits (56) gaat helpen in zorghotel Apeldoorn: ‘Het zal je vader of moeder maar zijn die daar ligt‘

2 januari ‘Heb je een zorgachtergrond? Kom ons alsjeblieft helpen‘, luidde net voor kerst de noodkreet vanuit de zorg in Apeldoorn. Maurits Dekker (56) uit Zelhem sloeg er op aan. ,,Komende maandag heb ik mijn eerste avonddienst in zorghotel Chrysant in Apeldoorn", zegt de oud-ambulanceverpleegkundige die tegenwoordig als interim-adviseur in de zorg werkt.