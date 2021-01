Ap (91) uit Apeldoorn als een kind zo blij dat zijn gestolen geldkist weer terug is: ‘Heeft grote emotionele waarde’

Van deze vijf dieren hadden we afgelopen jaar het meest te vrezen op de Veluwe

3 januari Vaak genieten we van beesten. Maar ze zitten ons ook geregeld dwars. Dat was afgelopen jaar niet anders. Van welke vijf dieren hadden we in 2020 nou het meest te duchten op de Veluwe? Het levert een rijtje - in willekeurige volgorde - op met veel vertrouwde gezichten. Toch zorgden ook zij weer voor onaangename verrassingen.