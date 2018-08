Ap doopte ponymarkt tot Loense Moandag

Eén doos, één meter plank en één kluisje voor Apeldoorn­se gemeente­amb­te­na­ren

6 augustus Het was even doorbikkelen, zelfs de 'reservezondag' was nodig, maar vanochtend konden alle ambtenaren van de gemeente Apeldoorn op hun nieuwe tijdelijke stek aan de slag. Her en der zoeken medewerkers nog naar een doos of een ontbrekend stekkertje ,,maar grote problemen doen zich nog niet voor'', zegt coördinator van de verhuizing Ipek Bayindir.