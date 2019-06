Apeldooners naar WK waterstofracen in Praag

Zeven mbo-studenten van de opleiding Autotechniek van Aventus in Apeldoorn maken zich op voor de WK Waterstofrace in Praag.

De wereldkampioenschappen zijn 7 en 8 juni in de hoofdstad van Tsjechië. Het is de Grand Prix onder de mini-raceauto’s die volledig rijden op waterstof. Het team uit Apeldoorn neemt het op tegen 17 studententeams uit Rusland, Verenigde Staten, België, Frankrijk en Tsjechië zelf.

Het hele schooljaar hebben de leerlingen zich verdiept in het rijden op waterstof. Ze probeerden uit te vinden hoe de raceauto van Aventus zo hard en efficiënt mogelijk kan rijden. Op het Nederlands Kampioenschap op het circuit van Assen bleek dat de Apeldoorners dit superslim uitgedokterd hadden. Ze vestigden een nieuw Nederlands record en maken zich nu op voor het WK in Praag.

Nummer 33

De auto van het team Aventus heeft hetzelfde nummer als Max Verstappen: 33. Dit succesnummer nemen ze ook mee naar het WK van de Hydrogen Horizon Automotive Challenge. ,,Het is superchill om te zien hoe goed onze auto reed in Assen. We maakten echt het verschil in het laatste deel van de wedstrijd. We konden gewoon door blijven rijden met onze rondjes,’’ aldus een van de studenten.

In zes uur tijd maakte de auto van de winnaars 907 rondes vol. De winnaar van de tweede prijs had slechts 703 rondes op de teller staan. De afgelopen weken hebben Floris, Thomas, Mark, Dennis, Matthijs, Bram en Wim bedacht hoe ze hun auto nog sneller kunnen maken, zonder grip te verliezen op de baan.

Hiervoor hebben ze inspiratie en kennis gehaald van de TU Delft. Het studententeam van de universiteit liet aan de Apeldoornse mbo’ers zien hoe zij hun raceauto op waterstof hebbenontwikkeld.

Rijden op waterstof

Docent Wim Heurneman vindt het belangrijk dat zijn studenten zich kunnen verdiepen in nieuwe technologie in de autobranche. ,,Ik denk dat waterstof rijden, zeker voor de lange afstanden, een goed alternatief wordt voor diesel en benzine. Ik wil dat mijn studenten tijdens hun studie hier al mee in aanraking komen. Daarom ben ik dit project gestart.’’